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Ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" метро закрыто на вход из-за роста пассажиропотока
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В 18:00 на арене начнется стартовый матч Кубка конфедераций по футболу Россия - Новая Зеландия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Станция метро "Крестовский остров" вблизи стадиона "Санкт-Петербург", на котором через несколько часов начнется первый матч Кубка конфедераций по футболу, закрыта на вход из-за возросшего пассажиропотока, все эскалаторы станции работают только на подъем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

"В 14:48 мск "Крестовский остров" закрыт на вход, работает только на выход. Большой пассажиропоток, это не только болельщики, много народу, поэтому мы закрыли станцию на вход. Думаю, что сегодня ситуация будет меняться несколько раз", - сказал представитель метрополитена.

В 18:00 мск на стадионе Санкт-Петербург начнется первый матч группы А Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также в этой группе выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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