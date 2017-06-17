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На матче открытия Кубка конфедераций планируется присутствие Пеле
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В стартовом матче турнира, который будет сыгран в субботу в Санкт-Петербурге, встретятся сборные России и Новой Зеландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Присутствие звезд мирового футбола Пеле, Роберто Карлоса и Марселя Десайи ожидается на матче открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Встреча Россия - Новая Зеландия пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу и стартует в 18:00 (мск). Церемония открытия турнира начнется в 16:00.

"Из почетных гостей ожидаются Пеле, Десайи и Роберто Карлос", - сказал Сорокин.

Бразилец Пеле является чемпионом мира 1958, 1962 и 1970 годов, он признан лучшим футболистом мира ХХ века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Бразилец Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 года, а Марсель Десайи в составе сборной Франции выиграл мировое первенство в 1998 году.

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