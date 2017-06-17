Власти Казани не видят необходимости в ночных маршрутах на время Кубка конфедераций

В исполкоме города напомнили, что в дни проведения матчей работа общественного транспорта продлена вплоть до 3 часов утра

"В дни проведения матчей работа общественного транспорта продлена вплоть до 3 часов утра. В остальные дни у нас работает очень хороший турмашрут "Ночная Казань". Неорганизованные группы (туристов), которые не могут воспользоваться этим маршрутом, предпочитают ночью пешие прогулки, чем передвигаться на общественном транспорте. Поэтому в дни проведения Кубка конфедераций ночных маршрутов не предусмотрено", - пояснил Абулхаков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о введении специальных маршрутов общественного транспорта для болельщиков в ночное время.

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Исполком города Казани не видит необходимости во введении ночных маршрутов на время проведения Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил в субботу председатель Комитета по транспорту и связи исполнительного комитета Казани Айдар Абдулхаков.

Ранее сообщалось, что 130 дополнительных автобусов будут развозить болельщиков после окончания матчей Кубка конфедераций в Казани. Кроме того, до и после матчей будут курсировать автобусы-шаттлы по трем направлениям. В дни матчей зрители и болельщики могут воспользоваться бесплатным проездом на всех видах транспорта по паспорту болельщика. Как сообщил ранее Абдулхаков, перевозчикам предусмотрено для возмещения затрат порядка 28 млн рублей. 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов утра.

Во время подготовки и в период проведения Кубка конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них будут работать в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона. Также сейчас исполком города продумывает вопрос организации велопарковки для болельщиков рядом со стадионом.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.