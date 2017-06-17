Фанаты сборной России планируют сыграть с португальцами во время Кубка конфедераций

Также планируется игра с болельщиками сборной Мексики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной России по футболу планируют провести товарищеские матчи с фанатами команд Португалии и Мексики перед играми основных сборных на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев.

В субботу состоялся первый товарищеский матч между болельщиками команд России и Новой Зеландии. В игре, состоявшейся перед матчем-открытием Кубка конфедераций, победили гости со счетом 3:0.

"Возможно, состоится матч и в Москве между российскими и португальскими болельщиками. Также планируется игра с фанатами сборной Мексики в Казани", - сказал Толкачев.

"Эти матчи позволяют болельщикам познакомиться друг с другом в простой и обыденной обстановке. Они могут поговорить о себе, о жизни, установить какие-то контакты возможной дальнейшей дружбы. Также матчи направлены на то, чтобы показать Россию и города в прекрасном обличии. Сейчас он поиграли в футбол, подучили удовольствие, затем посмотрят большой матч", - добавил глава отдела РФС.

Матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии пройдет 21 июня в Москве. Против команды Мексики россияне сыграют 24 июня в Казани.