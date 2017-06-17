Футболисты сборной Германии будут смотреть матч открытия Кубка конфедераций

В матче открытия турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге

СОЧИ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборная Германии по футболу в полном составе будет смотреть матч открытия Кубка конфедераций, в котором сыграют команды России и Новой Зеландии. Об этом журналистам рассказал полузащитник немецкой сборной Ларс Штиндель.

Сборные России и Новой Зеландии сыграют в субботу в Санкт-Петербурге. Начало - 18:00 мск.

"Сборная Германии будет смотреть матч-открытие в полном составе, мы уже успели акклиматизироваться в Сочи. Условия в городе хорошие, есть все для тренировок и подготовки к играм. Наша задача на турнире - показать себя. У нас молодая команда, которая очень амбициозна, мы ждем начала турнира", - сказал Штиндль.

Также игрок рассказал о том, как проводит занятия недавно вошедший в тренерский штаб команды Мирослав Клозе. "Он работает над нашей игрой в нападении, умеет показать, как создать себе голевой момент. В этом у него большой опыт, нам всегда есть чему у него поучиться", - сказал Штиндль.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии проведет первый матч на турнире в Сочи против команды Австралии. Встреча пройдет в воскресенье.