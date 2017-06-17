Россияне и новозеландцы возложили цветы к памятнику в честь матча в блокадном Ленинграде

Матч в блокадном Ленинграде прошел 31 мая 1942 года, в нем сыграли местное "Динамо" и команда Ленинградского металлического завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборных России и Новой Зеландии в преддверии матча открытия Кубка конфедераций возложили цветы к памятнику участникам матча в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

Возложение цветов состоялось в субботу около стадиона "Динамо" в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло во время перерыва в товарищеском матче между болельщиками сборных.

Матч в блокадном Ленинграде прошел 31 мая 1942 года. В нем сыграли местное "Динамо" и команда Ленинградского металлического завода. Памятник участникам того матча открылся в 2012 году на стадионе "Динамо".

Матч открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - в 18:00 мск.