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17 июня, 13:23
Футболист сборной Германии по футболу Рюдигер доволен приемом команды в Сочи
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Игрок рассказал, что ключи от номеров в отеле им вручили в шапках-ушанках

СОЧИ, 17 июня. /Спец. Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер доволен тем, как команду встретили в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

"В Сочи великолепные условия для тренировок, нет никаких проблем. Я очень хорошо спал и чувствую себя отлично. Мне понравился прием в России, особенно тот факт, что ключи от отеля нам дали в шапках-ушанках. Я сразу померил ее и выложил фотографию в Instagram".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии проведет первый матч на турнире в Сочи против команды Австралии. Встреча пройдет в воскресенье.

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