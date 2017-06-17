Эксперт: цены на Кубке конфедераций в Сочи регулируются исключительно рынком

По словам президента "Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи" Анны Нетягиной, рынок наполнен предприятиями с качественной продукцией по доступным ценам

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Цены в точках питания во время Кубка конфедераций по футболу в Сочи регулируются рынком. Об этом в субботу в пресс-центре для неаккредитованных журналистов рассказала президент "Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи" Анна Нетягина.

"Безусловно, цены регулируются, но они регулируются спросом. Мы живем в мире экономики, ее законы мы не поменяем. Каждый ресторан пытается заработать деньги, но есть спрос и есть понимание того, какой уровень услуги необходимо оказывать", - сказала она.

Она добавила, что есть "люксовые заведения с высокими ценами, но рынок наполнен предприятиями с качественной продукцией по доступным ценам".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи пройдут четыре игры.