о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 13:06
Эксперт: цены на Кубке конфедераций в Сочи регулируются исключительно рынком
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
По словам президента "Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи" Анны Нетягиной, рынок наполнен предприятиями с качественной продукцией по доступным ценам

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Цены в точках питания во время Кубка конфедераций по футболу в Сочи регулируются рынком. Об этом в субботу в пресс-центре для неаккредитованных журналистов рассказала президент "Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи" Анна Нетягина.

"Безусловно, цены регулируются, но они регулируются спросом. Мы живем в мире экономики, ее законы мы не поменяем. Каждый ресторан пытается заработать деньги, но есть спрос и есть понимание того, какой уровень услуги необходимо оказывать", - сказала она.

Она добавила, что есть "люксовые заведения с высокими ценами, но рынок наполнен предприятиями с качественной продукцией по доступным ценам".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи пройдут четыре игры.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Дворкович ожидает самоотдачи и сыгранности от сборной России на старте Кубка конфедераций
17 июня, 13:37
Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедераций
17 июня, 13:31
Футболист сборной Германии по футболу Рюдигер доволен приемом команды в Сочи
17 июня, 13:23
Россияне и новозеландцы возложили цветы к памятнику в честь матча в блокадном Ленинграде
17 июня, 13:23
Роспотребнадзор: проблем в работе с операторами питания на Кубке конфедераций в Сочи нет
17 июня, 13:01
Шесть музеев Татарстана будут представлены на интерактивной площадке к Кубку конфедераций
17 июня, 12:46
Пахомов: Кубок конфедераций станет дополнительной рекламой курорту Сочи
17 июня, 12:27
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.