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Роспотребнадзор: проблем в работе с операторами питания на Кубке конфедераций в Сочи нет
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На территории аэропорта установлены карантинные пункты, круглосуточно осуществляющие досмотр гостей, прибывающих из-за рубежа

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор контролирует работу операторов и поставщиков питания на Кубке конфедераций в Сочи, проблем с ними не возникает. Об этом сообщил в субботу в медиацентре для неаккредитованных журналистов начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Владимир Оробей.

"В части подготовки к Кубку оргкомитет провел организационную работу. Появились три оператора питания, с ними работа проводится с января месяца. Определены правила игры, проблем (с ними) не возникает", - сказал Оробей, добавив, что на территории аэропорта установлены карантинные пункты, которые круглосуточно осуществляют досмотр гостей, прибывающих из-за рубежа.

По словам начальника управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Андрея Никончука, к турниру было закуплено достаточное количество продуктов. "В прошлом году за пиковый месяц нагрузки у нас был приток 1,2 млн туристов, опасений, что кому-то что-то не хватит (на Кубке конфедераций), нет", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не испытывали ли рестораторы проблем на фоне продуктового эмбарго при обеспечении продуктами, президент "Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи" Анна Нетягина сказала, что сначала это действительно вызывало сложности. "Первое время было сложно, нужно было как-то приспосабливаться к продуктовым. Это какие-то излишества, но то, что сейчас кубанский производитель делает, это конкурентоспособно", - пояснила она.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион "Фишт" примет четыре матча турнира.

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