Встреча сборных России и Новой Зеландии пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин хочет увидеть красивую игру в матче открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - в 18:00 мск.

"Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу. Конечно, хочется и красивой игры. Чего уж говорить, это тоже важно", - сказал Овечкин.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа - против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).