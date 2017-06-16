о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 11:53
Овечкин хочет увидеть красивую игру в матче открытия Кубка конфедераций
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Встреча сборных России и Новой Зеландии пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин хочет увидеть красивую игру в матче открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - в 18:00 мск.

"Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу. Конечно, хочется и красивой игры. Чего уж говорить, это тоже важно", - сказал Овечкин.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа - против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Голы Роналдиньо и таитянское "решето": главные рекорды Кубка конфедераций
17 июня, 11:02
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций
17 июня, 10:36
Колобков: начало Кубка конфедераций - это огромный праздник для России
17 июня, 10:23
Цветочная стена высотой более 4 м "выросла" возле "Казань-Арены" к Кубку конфедераций
17 июня, 09:58
В Казани усилили меры безопасности к Кубку конфедераций
17 июня, 09:12
Игрок: все футболисты сборной Австралии счастливы быть в России на Кубке конфедераций
17 июня, 05:30
Матч сборных России и Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций по футболу
17 июня, 00:10
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.