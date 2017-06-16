Сборная РФ будет вознаграждена при удачном выступлении на Кубке конфедераций

Вознаграждение будет осуществлено по линии Российского футбольного союза и Министерства спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Игроки и тренеры сборной России будет вознаграждены по линии Российского футбольного союза (РФС) и Министерства спорта в случае удачного выступления на Кубке конфедераций. Об этом на пресс- конференции заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"По линии РФС и государства будут запланированы вознаграждения. Но любой спортсмен, выходящий на поле, думает не о финансировании и премировании. Они достаточно получают в своих клубах, поэтому за страну надо выступать с другими требованиями, и все футболисты это прекрасно понимают", - сказал Колобков.

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск. Соперниками сборной России по группе также станут команды Мексики и Португалии.