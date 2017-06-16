Цветочная стена высотой более 4 м "выросла" возле "Казань-Арены" к Кубку конфедераций

Композиция выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной

КАЗАНЬ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Композиция из цветов, посвященная Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу - 2018, создана у стадиона "Казань-Арена".

Длина стены - 19 м, высота - 4,5 м. Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии Казани, объемная цветочная композиция была разработана специалистом по ландшафтной архитектуре треста "Горводзеленхоз" Ильсией Хаметзяновой. Композиция выполнена из цветочной рассады альтернантеры зеленой и красной в количестве 23 тыс. 470 штук.

В Казани уже есть три объемные цветочные фигуры - мяч, жар-птица и барс.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, в Казани сыграют: 18 июня - Португалия - Мексика, 22 июня - Германия - Чили, 24 июня - Мексика - Россия, 28 июня состоится один из полуфиналов.