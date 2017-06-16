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Игрок: все футболисты сборной Австралии счастливы быть в России на Кубке конфедераций
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По словам защитника Азиза Бехича, Сочи - очень дружелюбный город, в котором чувствуется атмосфера крупного турнира

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Австралии по футболу Азиз Бехич рассказал, что все футболисты команды счастливы находиться в России на Кубке конфедераций, а Сочи является очень дружелюбным городом, в котором чувствуется атмосфера крупного международного события. Слова игрока приводит пресс-служба Федерации футбола Австралии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня), а также полуфинал (29 июня). Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.

"Мы долго добирались в Россию, прибыв только прошлой ночью. Сочи - очень дружелюбный город, в котором чувствуется атмосфера турнира. Каждый футболист рад находиться здесь и с нетерпением ждет выхода на поле. Кубок конфедераций - крупный турнир, все мы счастливы быть здесь", - сказал Бехич.

Защитник, выступающий в турецком клубе "Бурсаспор", также отметил, что чувствует уверенность в себе и партнерах по команде Австралии. "Все мы чувствуем уверенность в преддверии Кубка конфедераций. Мы знаем, что способны на многое, ведь мы - лучшие в Азии", - добавил он.

В последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций, который прошел в Мельбурне 13 июня, сборная Австралии проиграла команде Бразилии со счетом 0:4. Австралийцы, действующие обладатели Кубка Азии, в четвертый раз примут участие в Кубке конфедераций. В 1997 году команда дошла до финала, в 2001-м заняла третье место, в 2005 году - четвертое.

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