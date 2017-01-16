Двухчасовая церемония открытия

Стартовому матчу турнира на арене "Санкт-Петербург" будет предшествовать церемония открытия турнира, которая начнется в 16:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Кубок конфедераций по футболу открывается сегодня матчем между сборными России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург". В проводимом в четырех российских городах турнире, помимо команды хозяев, принимают участие семь сборных.

Кубок конфедераций состоится в восьмой раз, с 2005 года турнир проходит за год до начала чемпионата мира в стране, которая организует главное футбольное соревнование планеты. В нынешнем розыгрыше примут участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

Предстоящий турнир для страны-организатора чемпионата мира является во многом тестовым. Для сборной России Кубок конфедераций - возможность сыграть в официальных матчах, ведь команда под руководством Станислава Черчесова освобождена от участия в отборочном турнире чемпионата мира. Официальные матчи сборная России не проводила почти год - с Евро-2016 во Франции, который завершился разгромным поражением от команды Уэльса (0:3).

Первым соперником команды Черчесова станет сборная Новой Зеландии - чемпион Океании, которая занимает лишь 95-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и считается слабейшей на турнире. Новозеландские футболисты в основном играют дома либо в чемпионате Австралии, хотя капитан команды и ее лучший форвард 25-летний Крис Вудс защищает цвета английского "Лидса", выступающего во второй по значимости лиге страны - "чемпионшипе".

В 1982 и 2010 годах сборная Новой Зеландии выступала на чемпионатах мира, причем 35 лет назад в групповом раунде встречалась с командой СССР. В испанской Малаге советская команда победила со счетом 3:0, голы забили Юрий Гаврилов, Олег Блохин и Сергей Балтача. Если в 1982 году островитяне проиграли все матчи в группе, то семь лет назад в ЮАР новозеландская команда трижды сыграла вничью, однако выйти в плей-офф снова не сумела.

Из нынешнего состава в 2010 году в сборной Новой Зеландии выступали голкипер Глен Мосс, защитник Томми Смит, полузащитник Майкл Макглинчи, а также форварды Вуд и Крис Смельтц. Смельтц, которому сейчас 35 лет, даже сумел забить гол в ворота итальянской команды (1:1).

Двухчасовая церемония открытия

36-летний наставник новозеландской команды англичанин Энтони Хадсон заявил, что для его команды почетно выступить на таком турнире, где его команда хочет оставить след. "Мы хотим добиться хорошего результата и готовы на 100 процентов", - заявил Хадсон.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал озвучивать состав своей команды, рассказав, что схему на предстоящую игру определит после предматчевой тренировки. Все российских 23 футболиста, включенные в заявку на турнир, здоровы и готовы выйти на поле.

Матчу на арене "Санкт-Петербург" будет предшествовать церемония открытия турнира, на которой выступят Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash. Церемония начнется в 16:00 мск и продлится около двух часов.

Ожидается, что субботний день будет солнечным и теплым - воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 22-24 градусов тепла. Игра начнется в 18:00 мск, главным арбитром назначен колумбиец Вильмар Рольдан.

Матч посетят президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

С видеоарбитром и системой "видеогол"

В воскресенье на "Казань-Арене" пройдет второй матч группы А, в котором сыграют команды Португалии и Мексики. Сборная России 21 июня в Москве сыграет с португальцами, а 24 июня в Казани - с командой Мексики. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал, матчи которого пройдут 28 июня в Казани и 29 июля в Сочи. 2 июля состоятся матч за третье место (в Москве) и финал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

На предстоящем турнире будет использоваться система "видеоарбитр", которая успешно применялась в некоторых товарищеских матчах и предыдущих турнирах под эгидой ФИФА - клубном чемпионате мира и недавнем молодежном чемпионате мира в Южной Корее. Видеоарбитрами будут работать восемь дополнительных судей, среди которых - Равшан Ирматов из Узбекистана. Кроме того, на Кубке конфедераций будет применяться система "видеогол" для определения взятия ворот.

Первый Кубок конфедераций под эгидой ФИФА прошел в 1997 году в Саудовской Аравии, где в 1992 и 1995 гг состоялись розыгрыши Кубка короля Фахда с участием сильнейших команд различных континентов. Четырежды Кубок конфедераций выигрывала сборная Бразилии, которая на нынешний турнир пробиться не сумела, не являясь ни чемпионом мира (этот титул носит команда Германии), ни чемпионом Южной Америки (Чили).

Бразильцы побеждали в 1997, 2005, 2009 и 2013 годах, в 2001 и 2003 гг Кубок конфедераций завоевали французы, а в 1999-м на домашнем турнире победили мексиканцы. Сборная Мексики - единственная из участников нынешнего Кубка конфедераций, кто ранее выигрывал этот турнир.