Болельщики составили из авто надпись "Россия" в Петербурге в поддержку футболистов

По словам организаторов, в акции приняло участие около 50 автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Болельщики составили из автомобилей надпись "Россия" в поддержку российских футболистов в Санкт-Петербурге, рассказала ТАСС в пятницу представитель организаторов флешмоба, творческого объединения "Жыр медиа", Анастасия Волкова.

"В акции приняли участие более сотни автомобилей. Мы хотим распространить видеоролик об акции к официальному открытию Кубка конфедераций и первой игре сборной России для мотивации и поддержки как болельщиков, так и игроков сборной России в целом.

Главная идея заключается в том, что для победы сборной игроки и болельщики должны объединиться и поверить в силы друг друга. Мы решили воплотить эту авантюрную идею в самые короткие сроки и были приятно удивлены, что наша идея нашла отклик у большого количества людей, которые хотят помочь в проведении мероприятия, поучаствовать и поддержать сборную России", - сказала собеседница агентства.

Волкова уточнила, что флешмоб был согласован с властями и службами безопасности города. "Изначально планировалось выстроить машины рядом с "Сибур Ареной" у стадиона "Санкт-Петербург", но для обеспечения безопасности стадиона было решено перенести место проведения акции на площадку у "Охта Молла", - сказала она.

В субботу, 17 июня, на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также в группе А сыграют команды Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.