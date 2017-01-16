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16 июня, 19:06
Словенский арбитр Скомина рассудит сборные Камеруна и Чили на Кубке конфедераций
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Другую встречу группы B между командами Австралии и Германии обслужит американец Марк Гейгер

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу между сборными Камеруна и Чили, которые сыграют в группе B. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Его ассистентами будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, резервным судьей - серб Милорад Мажич, видеоассистентами - француз Клеман Турпен и серб Милован Растич, помощником видеоассистента - Малан Дьедью. Матч Камерун - Чили состоится 18 июня в Москве, начало в 21:00 мск.

Другую встречу группы B между командами Австралии и Германии обслужит американец Марк Гейгер, его ассистентами будут его соотечественник Си Джей Моргант и канадец Джо Флетчер, резервным судьей - колумбиец Вильмар Рольдан, видеоассистентами - Равшан Ирматов из Узбекистана и Александр Гусман из Колумбии, помощником видеоассистента - португалец Артур Диас. Матч пройдет 19 июня в Сочи, начало в 18:00 мск.

На матче группы A между португальцами и мексиканцами будет работать аргентинская бригада судей во главе с Нестором Питаной, ассистентами будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти, резервным судьей - Абделькадер Зитуни из Таити, видеоассистентами - американец Жаир Марруфо и серб Далибор Джурджевич, помощником видеоассистента - румын Овидиу Хатеган. Встреча состоится в Казани 18 июня, начало в 18:00 мск.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матч-открытие турнира состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии.

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