Открыта горячая линия по защите прав потребителей во время проведения Кубка конфедераций

Также по всем возникающим вопросам можно будет обратиться непосредственно в общественную приемную управления ведомства по рабочим дням

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для москвичей и гостей столицы по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия во время проведения Кубка конфедераций, сообщается на сайте ведомства.

"По телефону горячей линии можно проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей при реализации товаров и оказании услуг населению, в том числе при оказании гостиничных, транспортных и туристско-экскурсионных услуг", - говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Телефон горячей линии: 8 (495) 785-37-41. Также по всем возникающим вопросам можно будет обратиться непосредственно в общественную приемную управления ведомства по рабочим дням.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Три матча группового этапа и матч за третье место состоятся в Москве на стадионе "Спартак".