Медведев пригласил премьера Белоруссии на матч-открытие Кубка конфедераций

Встреча Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил белорусскую делегацию во главе с премьером Андреем Кобяковым посетить матч-открытие Кубка конфедераций по футболу в Санкт-Петербурге между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет 17 июня.

"Я приглашаю наших белорусских друзей, если есть время, поболеть за сборную РФ", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

Медведев напомнил, что сборная Белоруссии уже играла со сборной Новой Зеландии в свое время и "добилась хорошего результата". "Посмотрим, как сыграет российская сборная", - добавил он.

"Мы тщательно готовились к этому международному событию", - сообщил Медведев, говоря о Кубке конфедераций. "Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать его максимально интересным, а обстановка была комфортной", - добавил он.

Сборная Белоруссии со счетом 1:0 одержала победу над командой Новой Зеландии в товарищеском матче, который прошел в Минске 12 июня.

Кубком конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группе Б - Чили, Германии, Австралии и Камеруна.