Самая титулованная команда

Накануне старта главного футбольного турнира года с участием сборных, ТАСС рассказывает о рекордах этого соревнования, которое проводится с 1990-х годов

Чаще других Кубок конфедераций по футболу выигрывала сборная Бразилии - пять раз она играла в финалах турнира и четыре из них выиграла (в 1997, 2005, 2009 и 2013 гг.). Единственное поражение потерпела в 1999 году, уступив в Мехико команде хозяев со счетом 3:4. При этом бразильцам ни разу не удалось выиграть следующий за турниром чемпионат мира. На Кубок конфедераций-2018 бразильцы не пробились (в нем принимают участие лишь победители континентальных первенств, обладатель Кубка мира и команда страны-организатора ближайшего чемпионата мира).

Как пройти на стадион: что нужно знать обладателям билетов на матчи Кубка конфедераций

Мексиканская сборная - единственная из нынешних участников Кубка конфедераций, кто ранее выигрывал этот турнир. 18 лет назад успех в финале на "Ацтеке" над бразильцами мексиканцам принес гол Куаутемока Бланко. Сборная Мексики выступит на Кубке конфедераций в седьмой раз, повторив достижение бразильцев. При этом сборная Бразилии провела на турнирах рекордные 33 матча против 23 - у мексиканцев. В случае выхода в полуфинал Кубка конфедераций-2018 сборная Мексики сможет добавить в свой актив лишь пять матчей.

Сборная Франции выиграла оба турнира, в которых принимала участие - в 2001 и 2003 гг.

Мексиканец Куатемок Бланко делит первое место с бразильцем Роналдиньо по количеству голов, забитых на Кубках конфедераций - по девять. Восемь мячей забил испанец Фернандо Торрес. Из числа участников турнира 2018 года чаще других забивал мексиканец Хавьер Эрнандес, который трижды отличился в 2013 году.

Наибольшее количество голов (семь) за один турнир забил в 1997 году бразилец Ромарио. При этом Ромарио дважды отличился в полуфинале с чехами (2:0), а затем сделал хет-трик в финале с австралийцами (6:0). Трижды в этой встрече забил также 21-летний Роналдо.

Четырем футболистам удалось забить четыре мяча в одном матче Кубка конфедераций. В 1999 году Бланко отличился во встрече с командой Саудовской Аравии (5:1), на том же турнире аравиец Марзук Эль-Отайби сделал "покер" в матче с египтянами (5:1). В 2013 году испанец Торрес и уругваец Абель Эрнандес четырежды забили в ворота команды Таити (10:0 и 8:0). Все эти матчи прошли в групповом раунде.

Самая дорогая команда

Сборная Португалии является самой дорогой из участников Кубка конфедераций 2017 года - суммарная стоимость ее 23 игроков, согласно данным авторитетного сайта Transfermart.de, составляет 418,55 млн евро. 342,5 млн евро стоят футболисты сборной Германии, 173,9 млн - Чили, 148,8 млн - Мексики, 94,7 млн - России, 43,3 млн - Камеруна, 28,4 млн - Австралии, 15,75 млн - Новой Зеландии.